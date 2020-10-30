Идет сбор подписей под петицией с требованием отменить приказ об отчислении студентов БГМУ

Преподаватели и сотрудники Белорусского государственного медицинского университета собирают подписи под петицией с требованием отменить приказ об отчислении студентов БГМУ. На данный момент петицию подписали уже почти 150 человек.

Накануне университет отчислил 21 студента, принимавшего участие в различных мирных гражданских акциях и высказывающего свое отношение к общественно-политическим процессам, происходящим в государстве.

В петиции отмечается, что студенты пострадали за «реализацию их неотъемлемого права, согласно статье 33 Конституции Республики Беларусь».

Подчеркивается, что ряду студентов единичные пропуски занятий (как причина отчисления) были «выставлены задним числом настолько поспешно, что пришлись на те занятия на которых они присутствовали». «Следовательно, их отчисление произведено незаконно и расценивается нами как политически мотивированная акция возмездия за неугодную администрации университета гражданскую позицию», — говорится в петиции.

«Мы полагаем, что подобные действия администрации университета могут привести к существенной радикализации и усилению протестов, поляризации в студенческой и преподавательской среде», — отмечается в документе.

Авторы петиции полагают, что указанные события «неизбежно приведут к серьезным имиджевым последствия для университета в глазах общественности и зарубежных партнеров, и как следствие к сворачиванию ряда программ, эмиграции наиболее талантливых студентов за рубеж, где им уже предлагаются различные возможности получения образования, а также к уменьшению количества иностранных граждан, желающих получить образование в БГМУ».

Подписавшиеся считают, что необходимо уволить из университета «не справившихся с работой» проректора по воспитательной работе Павла Маркауцана и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью Наталью Кибик, деятельность которых «привела к усилению протестных настроений в студенческой среде».

Авторы петиции также предлагают ректору Сергею Рубниковичу приступить к формированию в БГМУ «атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений».

«В случае отказа в удовлетворении требований мы оставляем за собой право требовать созыва Совета университета, обращаться в республиканские и международные организации, в том числе академические, с ходатайством о приостановлении членства университета в Болонском процессе за грубое попрание принципа академических свобод, а также добиваться иными законными методами и способами отмены незаконного приказа об отчислении студентов, реализации их прав на образование и компенсацию причиненного морального вреда, настаивать на смене руководства университета, оказавшегося не только не способным в сложной ситуации обеспечить нормальную работу университета, но и безграмотными действиями в сложный социально-политический период для государства спровоцировавшими рост протестных настроений в студенческой среде», — заявляют преподаватели и сотрудники вуза.

27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

28 октября начади поступать многочисленные сообщения об отчислении студентов. Возле и внутри ряда вузов проходят акции солидарности с отчисленными и уволенными.