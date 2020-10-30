Назначен новый начальник минской милиции

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Новым начальником ГУВД Мингорисполкома назначен Михаил Гриб, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

«Интересный факт: его предшественник тоже до этого возглавлял УВД Витебского облисполкома», — говорится в сообщении.

Возглавлявший до этого минскую милицию Иван Кубраков 29 октября был назначен министром внутренних дел, напоминает БелаПАН.

Михаил Гриб с мая 2017 года занимал должность замначальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности. 28 марта 2019 года он был назначен главой Управление внутренних дел Витебского облисполкома.
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Тэги: кадровая политика ГУВД Мингорисполкома Персона: Михаил Гриб Город: Минск

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