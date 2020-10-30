ГПК утверждает, что у белорусов нет проблем с въездом в Беларусь

Граждан Республики Беларусь на текущий момент времени пропускают через государственную границу на въезд в страну, сообщил БелаПАН официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«По всем остальным категориям физических лиц мы принимаем частные решения, — отметил он. — Белорусов, насколько я знаю, на текущий момент времени через границу пропускают».

Мероприятия по ограничению на въезд в Беларусь «проводятся там, где есть функционирующие международные пункты пропуска», дополнил Бычковский.

Что касается белорусско-российской границы, то «белорусские пограничники не выставлены на том направлении, в связи с этим там эти мероприятия органы пограничной службы Республики Беларусь не проводят», пояснил представитель комитета.

Накануне вечером стало известно о закрытии Беларусью сухопутных границ по всем направлениям, за исключением границы с Россией. «В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — говорилось в сообщении Госпогранкомитета.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, «документированных дипломатическими и служебными паспортами»; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в национальном аэропорту Минск функционирует в прежнем режиме.

О границе 29 октября говорил Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям — госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

«Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали», — сказал Лукашенко.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», — заявил Лукашенко.

«Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?» — возмутился он.

Лукашенко отметил, что пограничной тематике уделяется особое внимание и в связи с распространением коронавируса в мире: «Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу [случаев в день]. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний».