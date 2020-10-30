Неравнодушные люди помогают бастующим шахтерам

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Неравнодушные граждане продолжают поддерживать работников «Беларуськалия», которые присоединились к стачке.

Как отмечает стачком комбината, накануне бастующие шахтеры «получили очередную помощь от неравнодушных людей — 42 пакета продуктов».

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста Беларуськалий забастовки стачка солидпарность

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