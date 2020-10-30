«За 26 лет был наращен силовой аппарат, который держит белорусское общество в заложниках»

Действующая в Беларуси система власти не понимает, что организаторов протестов не существует. Такое мнение высказала на пресс-конференции 29 октября в онлайн-формате член основного состава Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране философ Ольга Шпарага.

«Судя по тем разговорам, которые ведутся следователями, КГБшниками, всеми этими ужасными людьми со всеми нами, очень прямолинейно ищутся организаторы, — сказала она. — У них нет понимания, признания того, что субъектом перемен является все общество. Я думаю, что это очень сложно признать, потому что с этим невозможно справиться. Организаторов можно посадить, но с обществом справиться невозможно. Ища организаторов, система, в том числе защищает саму себя».

«С одной стороны они (представители властной системы. — БелаПАН.) бессильны, но с другой — за 26 лет все-таки был наращен силовой аппарат, который просто держит белорусское общество в заложниках. Поэтому пока нужны новые формы самоорганизации, активизации общества, нужен поиск инструментов, чтобы справиться с этим аппаратом», — считает философ.

Представитель Фонда культурной солидарности, журналист и продюсер Сергей Будкин в свою очередь убежден, что «люди из системы власти находятся в такой системе координат, где они рабы».

«Они не могут понять, что координаторов может не быть, что общество способно самоорганизоваться, — отметил он. — Нет организаторов районных уличных концертов, искать их бесполезно. А они подозревают организатора в каждом, будь то Александр Помидоров, Лесли Найф (Владислав Новожилов) из Gods Tower или Денис Дудинский. Они вообще не понимают, с кем имеют дело, не понимают, как это работает. От этого они панически всех задерживают, сажают всех, кого видят. Это стремительно ведет к их концу, эти процессы необратимые».

Будкин полагает, что это может быть связано, в том числе с низким культурным уровнем представителей системы. Он напомнил об опубликованном пресс-службой МВД видеоролике, в котором у задержанного работника «Интеграла» пытаются выяснить информацию о забастовке на предприятии. «В официальном ролике МВД парень фактически их троллит, говорит, что он не будет 15 суток курить и будет бегать марафон. Они принимают это на веру, они не понимают шуток. У них слабая культурная база», — сказал представитель Фонда культурной солидарности.

«Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы вовсе лишить их кумиров. Несложно догадаться, кто есть в плейлисте условного ОМОНовца. Мы хотим обратиться к этим исполнителям, чтобы они осудили насилие в Беларуси. Таким образом, мы хотим оставить этих людей вообще без какой-либо культурной базы, они просто засохнут», — заявил Будкин.