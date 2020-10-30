Мезенцев вступился за режим Лукашенко

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает неудавшейся объявленную 26 октября общенациональную забастовку по итогам инициированного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской «народного ультиматума». Об этом дипломат заявил в программе «Марков. Ничего личного» в вечернем эфире телеканала ОНТ 29 октября.

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Отвечая на вопрос руководителя телеканала Марата Маркова «Почему невероятный ультиматум Запада в призывах к забастовкам в Беларуси провалился?» посол сказал: «Люди ответили. Беларусь ответила. Заводы ответили. Не забывают и никогда не забудут спокойствие, безопасность на улицах, чистоту городов, комфорт, а те, кто приезжает и работает, никогда не забудут и всегда будут благодарны за радушие, внимание, открытость, гостеприимство, искренность. Вот поэтому не получилось».

По поводу продолжающихся 82-й день после президентских выборов акций протеста, Мезенцев заявил, что «выходят ведь не все пенсионеры, не все студенты».

«Важно сегодня, чтобы этот сложный период, эта страница новейшей истории была перевернута, — сказал посол РФ. — Говорю не как человек на должности в Министерстве иностранных дел, а как человек сопереживающий, искренне болеющий за то, чтобы в близкой для нас, родной для нас Беларуси была спокойная, мирная жизнь. Вот эта страница будет перевернута».

Мезенцев высказался об инициированной Александром Лукашенко конституционной реформе: «Важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть, чтобы их ответ на этот запрос, на протянутую руку был искренний и заинтересованный, потому что историческая фаза столь важна и столь ответственна, что две стороны, и даже те, кто ходил на митинги, могут многое сделать для своей страны».

Рассуждая о современных протестах, Мезенцев вспомнил о массовых выступлениях и трагических событиях 1991 года в странах Балтии и штурм Верховного Совета в России в 1993 году, назвав их «огромной платой за спокойствие и свободу». «Так почему же сегодня некоторые белорусы ставят под сомнение те траты ради дня спокойствия и свободы нынешней и хотят вернуться к тем очень нестабильным временам, перспектива которых совершенно не очевидна?» — сказал дипломат.

«Мы пожелаем вам как можно быстрее разобраться», — добавил он.