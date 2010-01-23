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КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

КГБ вербовал могилевскую чиновницу шпионить за мэром и посольством США?

Общество
Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

Чем грозит Беларуси отказ норвежской Yara от покупки калия

Экономика
Хозяин «Табакерок» Олексин переписал бизнес на сыновей под угрозой санкций

Хозяин «Табакерок» Олексин переписал бизнес на сыновей под угрозой санкций

Экономика
60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

60-летнему работяге из Минска дали два года — якобы побил омоновца

Общество
В помощь бизнесу. Как правильно оставить и принять наследство

В помощь бизнесу. Как правильно оставить и принять наследство

Общество
Четверг на Окрестина. «Нет передач — значит, ничего ни у кого нет»

Четверг на Окрестина. «Нет передач — значит, ничего ни у кого нет»

Общество
Дело в отношении Виктора Бабарико передано в Верховный суд

Дело в отношении Виктора Бабарико передано в Верховный суд

Общество
Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Общество
Убедил ли Лукашенко Путина, что «мятеж» в Беларуси успешно подавлен?

Убедил ли Лукашенко Путина, что «мятеж» в Беларуси успешно подавлен?

Политика

Политика

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

Ермакова, НАТО и триумф дубинки. Лукашенко тактически переигрывает Кремль

А с кем война? Лукашенко не хочет признавать, что многие белорусы — против него

А с кем война? Лукашенко не хочет признавать, что многие белорусы — против него

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Экономика

Ермакова во главе «Белгазпромбанка»: «Мы не натворили бед, поэтому выбрали меня»

Ермакова во главе «Белгазпромбанка»: «Мы не натворили бед, поэтому выбрали меня»

Дефицит бюджета оплатят из кошельков белорусов?

Дефицит бюджета оплатят из кошельков белорусов?

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Общество

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

Суд по нападению на сотрудника ОМОНа. Видео не подтверждает выводы следствия

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

Обвиняемый по делу о нападении на омоновца: «Били, засовывали дубинку в ж*пу»

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Выборы

Конституция новой Беларуси. Представлен раздел по выборам и референдумам
Выборы

Конституция новой Беларуси. Представлен раздел по выборам и референдумам

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Происшествия

Интернет-мошенники под видом милиционеров воруют деньги граждан
Происшествия

Интернет-мошенники под видом милиционеров воруют деньги граждан

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Спорт

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог
Спорт

Лукашенко остался без большого хоккея. И друг Фазель не помог

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Культура

«Кого по-настоящему любил народ». Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет
Культура

«Кого по-настоящему любил народ». Владимиру Мулявину исполнилось бы 80 лет

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Мир

Кто-то из Беларуси может выиграть $1,58 млрд в лотереях США на этой неделе
Мир

Кто-то из Беларуси может выиграть $1,58 млрд в лотереях США на этой неделе

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Техно

В Беларуси существенно сдулся рынок новых автомобилей
Техно

В Беларуси существенно сдулся рынок новых автомобилей

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