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Неактивным счетом в казино покердом считается тот счет, на котором в течение 12 месяцев не было произведено ни одного действия, которое бы оказало влияние на изменение реального денежного баланса. В свою очередь администрация ресурса прикладывает все разумные усилия, чтобы связаться с владельцами таких счетов. Если спустя месяц после постановки счету статуса «неактивный» с владельцем счета так и не удалось связаться и с его стороны не были предприняты попытки активировать счет, то он получает статус «недействительного».
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